Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision beim Spurwechsel

Nordhausen (ots)

Der Fahrer eines Mercedes befuhr am Mittwoch, kurz vor 12 Uhr, die zweispurige Fahrbahn der Halleschen Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Kreuzung zum Taschenberg beabsichtigte der 55-Jährige, von der linken auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Skoda eines 44-Jährigen, der bereits auf dieser Spur unterwegs war. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 7000 Euro.

