Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto zerkratzt

Nohra (ots)

Am Montag machten sich Unbekannte, zwischen 07.45 Uhr und 12 Uhr, an einem Fahrzeug zu schaffen, das auf einem Parkplatz in der Sondershäuser Straße abgestellt war. Der oder die Täter zerkratzten den Lack des Kia und verursachten Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell