Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rucksackdiebstahl gescheitert

Nordhausen (ots)

Eine Frau schob ihr Fahrrad am Dienstag, gegen 21.45 Uhr, in Begleitung eines Bekannten entlang der Leimbacher Straße. Drei Personen, bei denen es sich augenscheinlich um Jugendliche handelte, kamen ihnen entgegen. Als die Gruppe sie passiert hatte, kehrte plötzlich einer von ihnen zurück und versuchte, den Rucksack, den die Rentnerin im Gepäckkorb auf ihrem Fahrrad gelagert hatte, an sich zu reißen. Der Versuch, den Rucksack zu stehlen, scheiterte, sodass der Unbekannte ohne Beute flüchtete. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Hinweise zu den drei Jugendlichen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

