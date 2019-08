Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vordach einer Scheune in Flammen

Großengottern (ots)

In der vergangenen Nacht stand, gegen 2 Uhr, in der Altengotterschen Straße das Vordach einer Scheune in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Dennoch wurden das Dach, sowie die darunter gelagerten ca. 50 Strohballen zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 7000 Euro. Bis in die Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr an, da immer wieder Glutnester bekämpft werden mussten. Gegenwärtig befinden sich Kriminalisten am Brandort, um die Brandursache zu klären.

