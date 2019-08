Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug vom Gelände eines Autohauses gestohlen

Nordhausen (ots)

Auf einen weißen Mercedes Sprinter, der auf der Außenfläche eines Autohauses in der Halleschen Straße abgestellt war, hatten es Diebe zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, abgesehen. Der oder die Täter stahlen den weißen Sprinter 316 CDI maxi, im Wert von mindestens 27.000 Euro, auf bislang unbekannte Art und Weise. Das Fahrzeug war nicht zugelassen. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Gelände des Autohauses aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

