LPI-NDH: Fahrzeug zerkratzt - Die Polizei sucht Zeugen

Nachdem in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug in Ellrich erheblich beschädigt wurde, sucht die Polizei dringend Zeugen. Unbekannte zerkratzten den Mercedes an den Seiten. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Lohmannstraße Ecke AWG Siedlung Einheit abgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

