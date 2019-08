Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsschild umgebogen

Sondershausen (ots)

Zwischen Freitag, 2. August, und Montag, 5. August, machten sich Unbekannte an einem Verkehrsschild im Stadtweg zu schaffen. Der oder die Täter drückten das Verkehrszeichen, das auf den Fußgängerüberweg hinweist, derart zur Seite, dass es aus der Bodenverankerung gerissen wurde und in Richtung des Gehweges umstürzte. Außerdem rissen sie einen daneben befindlichen Verkehrsleitpfosten aus der Verankerung und warfen ihn auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell