Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich in Mühlhausen eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein Mann leicht verletzt wurde. Ein 31-Jähriger lief gegen 13.10 Uhr die Waidstraße aus Richtung Thomas-Müntzer-Straße entlang, als er eine 20-Jährige, die ihm entgegen gelaufen kam, bespuckte. Als deren Vater den 31-Jährigen zur Rede stellen wollte, reagierte dieser aggressiv und attackierte den 55-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 31-Jährige ein Messer und verletzte den Vater der 20-Jährigen leicht an der Hand. Der 31-jährige Angreifer eritreischer Herkunft wurde zunächst vorläufig festgenommen, kam jedoch später wieder auf freien Fuß. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

