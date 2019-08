Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Nordhausen (ots)

30000 Euro Sachschaden verursachte ein Autofahrer am Montagabend in der Bochumer Straße. Gegen 20.15 Uhr kam der 62 Jahre alte Ford-Fahrer von der Straße ab. Das Auto prallte zunächst gegen eine Hauswand und in weiterer Folge mit einem abgestellten Pkw zusammen, der gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Schlussendlich kollidierte der Ford mit einem Lichtmast, der umstürzte und auf eines der abgestellten Autos fiel. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge, waren gesundheitliche Probleme für das Abkommen von der Fahrbahn ursächlich.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell