Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann von Unbekannten attackiert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Mann lief in der Nacht zu Sonntag, gegen 2 Uhr, mit seinem Fahrrad durch die Lindenallee. An der Ecke zur Kirchgasse wurde der 29-Jährige plötzlich von drei bislang Unbekannten attackiert, die es offenbar auf sein Fahrrad abgesehen hatten. Der Mann konnte sein Fahrrad verteidigen, das Trio flüchtete in Richtung Innenstadt. Die drei Unbekannten waren ca. 20 Jahre alt und vermutlich ausländischer Herkunft. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

