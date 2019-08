Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Kieswerk

Heldrungen (ots)

1500 Euro Sachschaden hinterließen Einbrecher in der vergangenen Nacht im Gebäude eines Kieswerkes Am Schwimmbad. Der oder die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Erbeutetet haben sie einen Laptop. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

