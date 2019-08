Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gemeinschaftspraxis von Dieben heimgesucht

Sondershausen (ots)

Zwischen Dienstag, 23. Juli, und Montag, 5. August, drangen Diebe gewaltsam in eine Gemeinschaftspraxis in der Edmund-König-Straße ein. Der oder die Unbekannten durchsuchten die Praxisräume und erbeuteten eine geringe Menge Bargeld. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen in der Nähe der Praxis aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

