Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Auseinandersetzung bei Brunnenfest gesucht

Artern (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es nach dem Arterner Brunnenfest in der Straße der Jugend zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. In den Streit, der gegen 2.45 Uhr zwischen wenigen Personen begann, sollen schließlich bis zu 40 Menschen involviert gewesen sein. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch völlig unklar. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll mindestens eine Person verletzt worden sein. Die Täter sind bislang noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

