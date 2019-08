Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gegen Hauswand gerollt

Niederdorla (ots)

Der Mitarbeiter eines Lieferservices stellte sein Fahrzeug am Sonntagabend, gegen 19.50 Uhr, in einer Hofeinfahrt in der Oppershäuser Straße ab. Als er die bestellte Pizza auslieferte, machte sich das Fahrzeug selbstständig, rollte eine Toreinfahrt hinunter und prallte gegen eine Hauswand. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt am Fahrzeug für den Unfall ursächlich. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden.

