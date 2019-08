Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Ortseingangsschild

Bad Langensalza (ots)

Am Sonntag hatten es Diebe auf das Ortseingangsschild des Bad Langensalzaer Ortsteils Ufhoven abgesehen. Zwischen 19 Uhr und 22.15 Uhr hatten Unbekannte das Schild in der Eisenacher Straße offenbar aus der Halterung montiert und mitgenommen. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib des Schildes Machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

