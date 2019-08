Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Audi gestohlen

Mühlhausen (ots)

Mit einem schwarzen Audi A6 fuhren Diebe in der vergangenen Nacht in Mühlhausen davon. Zuvor waren der oder die Unbekannten, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 5.50 Uhr, über ein Fenster in eine Wohnung in der Straße Ledernes Käppchen eingedrungen. Aus der Wohnung erbeuteten sie den Fahrzeugschlüssel des Audis. Die Polizei sucht Zeugen, die den Wohnungseinbruch bzw. den Fahrzeugdiebstahl beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

