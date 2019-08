Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wurfgranate auf Feld gefunden

Heringen (ots)

Eine Wurfgranate aus dem zweiten Weltkrieg beschäftigte Polizei und Munitionsbergungsdienst in der vergangenen Nacht. Am Sonntagabend, gegen 22.45 Uhr, hatte ein Zeuge die Polizei telefonisch über den verdächtigen Gegenstand informiert, der ihm am Nachmittag beim Spazieren gehen auf einem Feld bei Heringen aufgefallen war. Gegen 3.40 Uhr konnte die Bergung der Wurfgranate, bei der Leitwerk und Zünder fehlten, erfolgreich abgeschlossen werden. Personen waren nicht gefährdet.

