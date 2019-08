Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrlässige Körperverletzung bei Autokauf

Eichsfeld (ots)

Einen Beinbruch erleidet eine 35jährige Frau am 02.08.2019 gegen 21:10 Uhr. Sie ist mit zwei Bekannten in Heiligenstadt, um einen Pkw zu kaufen. Bei der Besichtigung des Fahrzeuges löst der 34jähige Bekannte versehentlich die Handbremse und rollt mit dem Pkw gegen die junge Frau. Diese erleidet eine Unterschenkelfraktur und muss in der Notfallambulanz Heiligenstadt behandelt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell