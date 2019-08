Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Eichsfeld (ots)

Am 03.08.2019 gegen 15:40 Uhr stürzt die Fahrerin eines E-Scooters in Worbis in der Nordhäuser Straße und verletzt sich am Bein. Der E-Scooter verfügte weder über ein Typenschild noch über ein Versicherungskennzeichen, so dass das Fahrzeug sichergestellt wurde. Im weiteren Verfahren muss nun geprüft werden ob ein Betrieb im öffentlichen Verkehrsraum zulässig war und ob das Fahrzeug der Versicherungspflicht unterliegt.

