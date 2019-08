Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Schlangenlinien und ohne Licht

Greußen (ots)

Am 03.08.2019 gegen 23:10 Uhr wurde in Greußen ein Fahrradfahrer festgestellt, welcher in Schlangenlinien und ohne Beleuchtung die Straße befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurden eindeutige Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt. Er torkelte und es viel ihm schwer das Gleichgewicht auf beiden Beinen zu halten. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,22 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und eine Anzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell