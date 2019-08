Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Verkehrsunfallflucht

Nordhausen (ots)

Am 02.08.19, gegen 12:30 Uhr befuhren der Unfallverursacher, sowie der Geschädigte die B4 aus Richtung Sondershausen in Richtung Nordhausen. Auf Grund der Rotphase an der Ampel im Bereich der Anschlussstelle Sundhausen der BAB 38 staute sich der Verkehr. Als das erste Fahrzeug an der Lichtzeichenanlage zum Stillstand gekommen war, scherte der dahinter befindliche Unfallverursacher plötzlich aus. Im selben Moment befand sich der 35-jährige Geschädigte mit seinem Kraftrad Honda bereits neben dem Unfallverursacher. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Geschädigte im weiteren Verlauf von der Fahrbahn nach links abkam und sich schwer verletzte. Der Unfallverursacher verließ ohne Angaben zu seiner Person pflichtwidrig die Unfallstelle.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen und insbesondere zum Fahrzeug des Unfallverursachers machen? Hinweise nimmt die Landespolizeidirektion Nordhausen oder jede andere Dienststelle entgegen.

