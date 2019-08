Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Am 02.08.2019, 16:40 Uhr ereignete sich in Breitenbach ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Fahrer eines Pkw Opel befuhr mit seinem Fahrzeug, die Straße Estrich in Breitenbach, in Richtung Otto-Reuter-Straße. Die Fahrerin eines Pkw Renault fuhr vor dem Fahrzeug und musste an der Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten. Auf Grund von Unaufmerksamkeit fuhr der Opel Fahrer auf den stehenden Renault auf. Sachschaden an beiden Fahrzeugen 2.000.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell