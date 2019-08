Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer lässt Radfahrer nach Unfall einfach liegen

Nordhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer überholte am Donnerstag, gegen 15.35 Uhr, auf der Alten Leipziger Straße in Bielen, einen Radfahrer. Dabei berührte er den 39-Jährigen, der die Kontrolle über sein Pedelec verlor und stürzte. Er erlitt Schürfwunden am Arm und den Beinen. Anstatt anzuhalten setzte der Kradfahrer seine Fahrt in Richtung Nordhausen fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Motorradfahrer machen können. Bei dem Motorrad soll es sich um eine Enduro Crossmaschine gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 03631/960 entgegen.

