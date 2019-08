Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Junger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Wipperdorf (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer kam am Donnerstagabend, nach einem Unfall in Wipperdorf, ins Krankenhaus. Der Jugendliche befuhr die Straße der Einheit, aus Richtung Bleicherode. In einer Kurve geriet er mit der Fußraste auf die Straße, verlor den halt und stürzte. Sein Zweirad wurde leicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell