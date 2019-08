Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hauswand beschädigt und geflüchtet

Kleinbrüchter (ots)

Am Donnerstagabend beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Dorfstraße eine Hauswand. Der Hauseigentümer hörte gegen 21.40 Uhr einen Schlag. Beim herausschauen, sah er nur noch ein Fahrzeug in Richtung Großbrüchter davonfahren. Die Polizisten stellten am Unfallort mehrere Fahrzeugteile sicher. Hiernach handelte es sich vermutlich bei dem flüchtigen Auto um einen Transporter. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann oder wem ein Transporter ohne Außenspiegel aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell