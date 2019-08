Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige Rosenstämme gestohlen

Bad Langensalza (ots)

Ca. 30-50 Rosenstämme haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 31. Juli und Donnerstag 1. August, von einem Feld im Schönstedter Weg gestohlen. Sie hinterließen einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Bei den gestohlenen Pflanzen handelt es sich um einjährige Rosenstämme, die erst in diesem Jahr von der Wildrose zur Edelrose veredelt wurden. Auffällig sind daher die noch nicht ausgeprägten Kronen. An den Pflanzen befindet sich höchstens ein Austrieb. Daher fallen die Rosenstämme auf. Wer kann Hinweise zum Verbleib der Rosen geben oder hat den Diebstahl beobachtet? Das Feld unterhalb der Ortsumfahrung Bad Langensalza ist mit einem Wildschutzzaun gesichert. Am Zaun waren keine Beschädigungen erkennbar. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

