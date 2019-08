Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsschilder zerstört

Breitenstein (ots)

Zwischen Dienstag 30. Juli und Donnerstag, 1. August beschädigten Unbekannte in Breitenbach Straßenschilder in der Bodenfeldstraße. Die Pfosten wurden derart umgebogen, dass sie aus der Verankerung im Boden rutschten. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen machen? Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen melden sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell