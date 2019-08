Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wichtige Zeugen nach Unfall am 20. Juli gesucht

Kleinfurra (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall in Kleinfurra am Samstag, 20. Juli. Gegen 10.25 Uhr kam es in der Ortslage zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einen Skoda Octavia. Bisher gibt es unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang. Fest steht, dass der Radfahrer mit seinem Rennrad von Wolkramshausen kommend in Richtung Kleinfurra unterwegs war. Kurz vor der Ortslage überholte der Autofahrer das Rad. Dann kam es zum Unfall. Der Radfahrer musste ins Krankenhaus, an beiden Fahrzeugen entstand Schaden. Zur Klärung sucht die Polizei in Nordhausen nun einen älteren Herrn, der zum Unfallzeitpunkt mit seinem Enkel an der Unfallstelle aus Richtung Kleinfurra in Richtung Wolkramshausen mit dem Rad fuhr. Beide werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 in Verbindung zu setzen.

