Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer bei Unfall gestürzt

Roßleben-Wiehe (ots)

Der 17-jährige Jugendliche war am Donnerstagabend, gegen 23.55 Uhr, auf der Landstraße 1215 in Nausitz unterwegs, als vor ihm ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem Peugeot links in die Nausitzer Dorfstraße abbog. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte, blieb aber unverletzt.

