LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl, Mitarbeiterinnen angegriffen

Nordhausen (ots)

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen zu einem räuberischen Diebstahl in der Bochumer Straße. Am Donnerstag, 13. Juni, betrat gegen 14.15 Uhr ein unbekannter Mann das Geschäft cool & school. Der Mann schaute sich im Laden um und lief gezielt auf die Rucksäcke der Marke Deuter zu. Hilfe ablehnend, griff er sich zwei Rucksäcke und verließ das Geschäft. Zwei Mitarbeiterinnen folgten dem Mann und machten ihn auf den Diebstahl aufmerksam. Vor dem Geschäft hatte ein zweiter Unbekannter auf den Dieb gewartet. Die Mitarbeiterinnen hinderten Täter zunächst an der Flucht. Sie hielten ihn und sein Fahrrad fest. Daraufhin trat und schlug er auf beide ein, so dass sie auf den Boden stürzten. Letztendlich gelang dem Täter die Flucht. Er ließ die Rucksäcke und sein mitgebrachtes Fahrrad zurück und rannte in Richtung Rewe Markt, begleitet von seinem Bekannten auf dessen Fahrrad. Das zurückgelassene Rad, ein Mountainbike Specialized, Pitch Expert in schwarz, war gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Wo ist das Fahrrad vor der Tat möglicherweise gesehen worden und wer kann Angaben zu dessen Nutzer machen? Bei dem Täter handelt es sich um einen ca. 30-jährigen Mann. Er trug kurze, blonde Haare als Undercut, war ca. 1.80 m groß und kräftig. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Shirt, dunkelblauer Cargohose und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Sein Bekannter war ca. Ende 20, ca. 1.75 m groß und schlank. Er hatte dunkle, kurze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Außerdem hatte er ein schwarzes Rad dabei. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Die beiden Mitarbeiterinnen wurden leicht verletzt.

