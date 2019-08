Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher mit Schreckschusswaffe unterwegs

Sollstedt (ots)

Mit einer Schreckschusswaffe hantierte am Mittwochabend ein Jugendlicher auf offener Straße in Sollstedt herum. Ein Anwohner beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Die Polizisten stellten die Pistole sicher, da der Jugendliche keine Berechtigung für diese vorweisen konnte. Wie der 18-Jährige an die Schreckschusswaffe gelangte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

