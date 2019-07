Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigaretten aus Getränkemarkt gestohlen

Sondershausen (ots)

Unbekannte leerten in der Nacht von Dienstag zu Mittag das Zigarettenregal eines Getränkemarktes in der Hospitalstraße. Sie waren gewaltsam durch ein Dachfenster in den Markt eingestiegen. Mit einer noch unbekannten Anzahl an Zigaretten konnten der oder die Einbrecher entkommen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere auch zu auffälligen Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter 03632/6610 zu melden.

