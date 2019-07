Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto aus Garage gestohlen

Bischofferode (ots)

Am Mittwochvormittag entdeckte der Besitzer eines VW Passat das Fehlen seines Autos aus einer Garage. Das Fahrzeug, OHA-FP666, hatte er seit 26. Juni in der Garage in der Aufbaustraße untergestellt. Am Vormittag bemerkte er das gewaltsam geöffnete Schloss der Garage und das Fehlen des Pkw. Bei dem gestohlenen Passat handelt es sich um ein Modell in grau aus dem Jahre 2010. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Pkw geben, 03606/6510.

