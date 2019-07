Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreister Diebstahl, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Mit einer dreisten Masche erbeuteten bislang unbekannte Männer in Nordhausen eine Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen. Am Samstagabend, 27. Juli, beabsichtigte ein 58-jähriger Mann in der Halleschen Straßen, gegenüber dem Hotel Avena, einer offensichtlich hilflosen Person auf dem Gehweg zu helfen. Währenddessen kamen weitere Männer hinzu, halfen dem vermeintlich Hilflosen und verschwanden. Kurze Zeit später bemerkte der 58-Jährige das Fehlen seiner Umhängetasche. Bei den verschwundenen Beteiligten handelte es sich um mehrere Männer mit südeuropäischem, arabischem Aussehen. Wer hat das Geschehen zwischen 22.30 und 23 Uhr beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen? Das Opfer der Masche war davor zu Fuß aus Richtung der Wohnblöcke neben dem Hotel Avena gekommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

