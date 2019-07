LPI-NDH: Randale im Supermarkt, eine Verkäuferin verletzt... Die Polizei sucht Zeugen...

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Aufregung am Dienstagabend im Lebensmittelmarkt eines Einkaufszentrums in der Lohstraße. Ein 31-jähriger, betrunkener Mann randalierte im Geschäft. Er warf Weinflaschen und eine Melone auf den Boden, attackierte damit das Verkaufspersonal, schmiss Einkaufskörbe um. Eine Verkäuferin verletzte sich, als sie von dem Mann gestoßen wurde und auf den Glasscherben ausrutschte. Ein Kunde wurde von einem geworfenen Einkaufskorb aus Kunststoff am Kopf getroffen. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Betrunkenen aus Serbien, ein Alkoholtest ergab über 2,4 Promille, mit. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet. Warum der Mann derart ausrastete, ist unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die Kunden, die sich während dem Geschehen im Markt befanden. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

