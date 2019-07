Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Dominik Kühn?

Seit 30. Juli wird der 15-jährige Dominik Kühn aus Oschatz vermisst. Er ist 1.77 m groß, schlank und hat blonde, glatte, kurze Haare, getragen als Igelschnitt. Sein scheinbares Alter wird auf 15 bis 17 Jahre geschätzt. Dominiks Arme, Beine und Knie weisen Vernarbungen auf. Markant ist zudem seine blasse Haut. Der Vermisste war zuletzt mit einer weit geschnittenen grauen Badehose, einem dunklen T-Shirt und schwarzen Sneakers mit weißen Sohlen bekleidet. Am Handgelenk befinden sich mehrere bunte Freundschaftsbändchen aus Stoff. Da Dominik bis Juni 2019 in Nordhausen gelebt hat und es Hinweise über den Kauf einer Fahrkarte nach Nordhausen gibt, wird davon ausgegangen, dass er sich bereits in Nordhausen oder im Landkreis aufhält. Wer hat Dominik Kühn seit seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oschatz unter der Telefonnummer 03435/650100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

