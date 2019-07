Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waghalsige Flucht vor der Polizei

Hundeshagen (ots)

Nur ein Sprung zur Seite rettete zwei Fußgängerinnen am Dienstagabend in Hundeshagen vom Zusammenstoß mit einem Moped. Ein 18-jähriger Mopedfahrer sollte in Hundeshagen gestoppt werden. Doch anstatt anzuhalten, gab der Teenager Gas. Die Flucht führte über Gehwege und verschiedene Straßen durch den Ort bis auf einen Feldweg, wo es den Polizisten gelang, das Moped zu stoppen. Der junge Mann hatte über 0,4 Promille intus und muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die beiden Fußgängerinnen im Alter von 40 und 69 Jahren, und die 16-jährige Sozia des Jugendlichen, blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell