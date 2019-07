Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkrempler und einfach davon gefahren

Greußen (ots)

Eine eingedellte Tür und Kratzer an einem BMW sind die Folge einer Unfallflucht am Dienstag zwischen 16.25 und 17 Uhr in der Bahnhofstraße 17 auf einem Parkplatz. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß, vermutlich beim rückwärts einparken gegen den geparkten BMW. Anstatt den Unfall zu melden, ließ der oder die Fahrerin das beschädigte Auto zurück. Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell