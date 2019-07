Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Dienstagvormittag klauten Unbekannte zwischen 5.45 und 10.45 Uhr ein Fahrrad in der Walther-Rathenau-Straße. Das Mountainbike stand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Bei dem Rad handelte es sich um ein schwarzes Bulls mit weißer Aufschrift. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

