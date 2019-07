LPI-NDH: Segelflieger notgelandet

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Besorgt meldete sich eine Frau am Dienstagnachmittag bei der Polizei. Sie hatte von ihrem Fenster aus ein Segelflugzeug bei Sollstedt beobachtet, welches in einem Rapsfeld landete. Nachdem sie selber vergeblich versucht hatte, zum Flieger zu gelangen, entschied sie sich, die Polizei zu verständigen. Wenig später konnte der eingesetzte Kontaktbereichsbeamte Entwarnung geben. Der Segelflieger, von einem Segelflugclub aus Duderstadt, musste aufgrund fehlender Thermik auf dem Feld bei Sollstedt notlanden. Der Pilot hatte seinen Flieger schon zerlegt und auf einen Anhänger geladen. Zwei weitere Segelflieger landeten am Nachmittag außerplanmäßig in Leinefelde und in Kelbra. Auch hier fehlte die Thermik. Personen kamen nicht zu Schaden.

