Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohballen niedergebrannt, Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Herbsleben (ots)

Von Brandstiftung geht die Polizei nach einem abgebrannten Strohballenhaufen in Herbsleben aus. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, hörten Zeugen vom Schießplatz aus, einen lauten Knall. Kurz darauf sahen sie einen Feuerschein. Wenig später trafen Polizei und Feuerwehr am Brandort, einem Wirtschaftsweg zwischen Herbsleben und Bad Tennstedt, ein. Den Strohhaufen aus gestapelten Strohballen ließen die Kameraden der Feuerwehr kontrolliert abbrennen. Er war nicht mehr zu retten. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Möglicherweise waren Feuerwerkskörper für die Flammen verantwortlich.

