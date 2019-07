Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erste Ergebnisse nach Brandortuntersuchungen in Großengottern und Mühlhausen (update)

Mühlhausen (ots)

Nach einer ersten Untersuchung des Brandortes in der Langensalzaer Straße durch die Spezialisten der Kriminalpolizei kann auch ein technischer Defekt an einem Heizkörper als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern daher weiter an. Der Sachschaden wird mittlerweile auf ca. 10000 Euro geschätzt. Bei einer ersten Brandortuntersuchung in Altengottern hat sich der Verdacht der Brandstiftung erhärtet. Auch hier müssen die Ermittler noch weiter auf Spurensuche gehen. Hier brannten in der Nacht zum Dienstag zwei Gartenlauben nieder.

