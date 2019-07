Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendetektiv ließ sich nicht abschütteln, Diebespärchen geschnappt

Nordhausen (ots)

Eine Verfolgungsjagd lieferte sich ein Diebespärchen am Dienstagmittag im Stadtgebiet. Die beiden, ein Mann und eine Frau aus Nordhausen, wurden beim Diebstahl von Kleidung und Schokolade in einem Discounter in der Stolberger Straße von einem Ladendetektiv erwischt. Sie stießen den Mann zur Seite und flüchteten zu Fuß. Doch der gab nicht auf und folgte den beiden. Gleichzeitig verständigte er die Polizei. Die Polizisten nahmen wenig später den 37-jährigen Mann in der Nebelungstraße fest. Seine Begleiterin erwischten die Polizisten im Anschluss vor der Haustür der Wohnung des Mannes. Gegen das Duo wurde Anzeige wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls erstattet.

