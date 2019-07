Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfälle im Stadtgebiet

Nordhausen (ots)

Ca. 1000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf dem Taschenberg. Beide Fahrzeuge waren gegen 12.35 Uhr in Richtung Hallesche Straße unterwegs. An der Kreuzung musste ein Pkw halten, der dahinter fahrende Pkw fuhr auf. Personen wurden nicht verletzt. Eine knappe Stunde eher krachte es am Lutherplatz. Der Fahrer eines Peugeot fuhr auf einen vorausfahrenden Nissan auf. Der entstandene Schaden bei diesem Unfall wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell