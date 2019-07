Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in leerstehender Wohnung

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagvormittag brach in einer leerstehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in der Langensalzaer Straße, ein Feuer aus. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Wohnung wurde bis zum Eintreffen der Spezialisten der Kriminalpolizei, versiegelt. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Immer wieder hielten sich wohl in den zurückliegenden Tagen widerrechtlich Personen in den leerstehenden Räumen auf. Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 zu melden.

