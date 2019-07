Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hotel und Gasthof von Einbrechern heimgesucht

Steinthaleben (ots)

Am Montagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter des Gasthofes Burghof am Kyffhäuser einen Einbruch in die Gaststätte. Die Eingangstür wurde gewaltsam geöffnet. Mehrere Büroräume waren durchwühlt. Während der Besichtigung des Tatortes entdeckten Verantwortliche und Polizisten durchsuchte Hotelräume. Außerdem waren die Eingangstür zum Eiscafé und ein Kiosk aufgebrochen. Vermutlich hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Eine gestohlene Registrierkasse wurde noch am Vormittag unweit des Burghofes aufgefunden. Der entstandene Gesamtschaden ist noch unklar. Die Kriminalpolizei war am Tatort und hat Spuren gesichert. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, möglicherweise hat sich jemand mit dem Einbruch gebrüstet, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

