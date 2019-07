Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungskräfte angegriffen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eigentlich wollten die Sanitäter auf einem Rettungswagen am Montagabend im Kurpark nur helfen. Doch dabei wurden sie von einem 19-jährigen Mann aus Syrien körperlich attackiert. Der angetrunkene Mann trat nach den Männern beleidigte und bespuckte sie mehrfach. Auch die hinzugerufenen Polizisten wurden von dem Mann als Arschloch, Wichser und Hurensohn beleidigt. Der Mann kam in über Nacht in Gewahrsam, Anzeige wurde erstattet.

