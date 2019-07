Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein Verletzter nach Auseinandersetzung vor Einkaufszentrum

Nordhausen (ots)

Ein 29-jähriger Iraner musste am Montagnachmittag in Nordhausen medizinisch im Krankenhaus behandelt werden. Er war zuvor, gegen 16 Uhr, vor einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße von mindestens 15 Männern, körperlich attackiert und mit Pfefferspray besprüht worden. Die alarmierten Polizisten trafen nur noch auf das Opfer, die Tatverdächtigen hatten bereits den Ort des Geschehens verlassen. Zeugenaussagen zufolge, sollen die Täter afghanische Staatsangehörige sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung und zu den Hintergründen der Tat.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell