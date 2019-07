Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Gartenlauben abgebrannt

Großengottern (ots)

In Schutt und Asche liegen seit letzter Nacht zwei Gartenlauben in Altengottern. Die Lauben am Sportplatz standen Montagabend gegen 23 Uhr in Flammen. Die Feuerwehr, die mit 40 Kameraden im Einsatz war, konnte die Gebäude nicht mehr retten. Zurzeit wird der Brandort durch Polizisten gesichert. Im Laufe des Vormittags wird die Kriminalpolizei mit der Ursachenforschung und Spurensicherung am Brandort beginnen. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus. Der Schaden wird derzeit auf ca. 20000 Euro geschätzt.

