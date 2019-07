Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tür beschädigt

Nordhausen (ots)

Unbekannte beschmierten am zurückliegenden Wochenende eine Nottür am Wohngebäude des Horizont Vereines in der Grimmelallee mit Farbe. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Schriftzug am Montagmorgen und verständigte die Polizei. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Aussagen möglich.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell